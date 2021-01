Altro che “poca garra”: “Mourinho dice sì all’idea di un Eriksen bis al Tottenham”

“A Mourinho l’idea piace, a Christian Eriksen non dispiace. Il ritorno del danese al Tottenham in prestito è un affare ancora in embrione. Anche perché bisogna fare i conti con l’Inter che un anno fa esatto ha speso 20 milioni per strapparlo agli Spurs dopo un’autentica maratona. Ancora non ci sono stati contatti ufficiali, ma il movimento è in atto: gli intermediari sono al lavoro”.

Apre così la Gazzetta dello Sport il tema Eriksen. Il centrocampista danese, malgrado i 20 minuti di Genova contro la Sampdoria, resta in uscita dall’Inter. E nelle ultime ore l’ipotesi più corposa riguarda proprio l’eventuale ritorno al Tottenham.