Mourinho: “Potevo lasciare l’Inter nel 2009. In Champions capii una cosa. Gli idranti al Camp Nou…”

“Potrei scrivere un libro di 1.000 pagine sui miei due anni all’Inter“, dice José Mourinho al portale The Athletic. Sarebbe un libro da leggere tutto d’un fiato per carpire i segreti di quei due anni ricchi di successi culminati con lo storico Triplete. “Posso scriverlo. Ma prima devo chiedere il permesso ai ragazzi, perché ci sono molte storie proibite“, ride. Sono passati 10 anni da quando l’Inter ha scritto la storia ed è diventata l’unica squadra italiana a fare un Triplete. Merito anche di un gruppo coeso che soprattutto nei momenti difficili si ritrovava, magari davanti a un asado: “Ooooh quanti barbecue! Li organizzavano almeno una volta alla settimana. Il cibo era incredibile. Ma il significato di questi barbecue è andato oltre l’incredibile carne argentina che stavano grigliando per tutti. È stato molto più di questo. Nessuno dimentica i compleanni, le date, una foto dei vecchi tempi“, dice Mourinho.

“Nessuno dimentica di sostenersi a vicenda. Ognuno ha una vita diversa ora ma, come dicevo prima, è un po’ come una famiglia. Anche se sei lontano sei sempre vicino e li sento vicini; la “buona fortuna” prima della partita, il bel feedback dopo i buoni risultati, una parola positiva dopo un brutto risultato. Se ora spengo il telefono con te e mi siedo nel mio ufficio, avrò sicuramente molti messaggi nel nostro gruppo WhatsApp, e per me è la cosa più importante. Nella mia carriera, tutti i grandi successi delle mie squadre, tutti erano squadre con questo tipo di legame, questo tipo di mentalità. Tutto in una squadra di calcio inizia quando hai questo tipo di empatia, e noi l’abbiamo avuta”

ESTATE 2009 – Al termine della sua prima stagione sulla panchina dell’Inter, Mourinho ha già la possibilità di lasciare Milano, ad attenderlo c’è il Real Madrid. “Moratti mi chiese di restare e io gli ho detto:” Sì, perché il motivo per cui sono venuto qui è stato quello di regalarti il ​​sogno della tua vita da presidente“.

THE LAST DANCE – La stagione successiva è stata una sorta di Last Dance per molti giocatori. Zanetti e Materazzi avevano 36 anni, Cordoba 33, Stankovic 31, Cambiasso e Julio Cesar avevano 30 anni. “Ci sono diverse prospettive dei giocatori quando stanno arrivando alla fine della loro carriera. Ci sono giocatori che vogliono solo essere lì per un altro paio di anni con il loro contratto – qualche milione in più prima di partire. E ci sono altri ragazzi con una prospettiva diversa che è: lasciami provare a raggiungere un momento importante della mia carriera, lasciami provare a fare qualcosa che non ho mai fatto. Penso che fosse questo il punto”.

“Quelli che erano titolari nella squadra, erano fantastici. Ma anche quelli che non erano titolari (Materazzi, Francesco Toldo, Paolo Orlandoni e Cordoba), quelli che non giocavano così tanto. Erano sempre lì per la squadra, sempre lì per i ragazzi più giovani, sempre lì per l’allenatore, sempre lì per aiutare. È stato davvero un risultato fantastico e uno dei motivi per cui ero così felice. Sentivo che la mia gioia e le mie emozioni non riguardavano me , ma riguardavano loro . Non si trattava di vincere la mia seconda Champions League, ma di realizzare i loro sogni“. In quella stagione arriva Samuel Eto’o: “È strano che Samuel durante tutta la sua carriera, non sia mai riuscito a vincere il Pallone d’Oro“, osserva incredulo Mourinho.

E Sneijder? “Wes è stato fantastico in quella stagione. Nello stesso anno vince tutto, gioca la finale della Coppa del Mondo. Siamo arrivati ​​al Gala per il Pallone d’Oro nel 2010. I ragazzi non erano nemmeno tra i primi tre (Lionel Messi, Andres Iniesta e Xavi sono saliti sul podio). L’unica cosa che sono riusciti a fare è stata quella di essere inseriti nella top undici“.

LA CHAMPIONS – “Le persone si concentrano maggiormente sulla semifinale e la finale“, dice, “ma abbiamo avuto un percorso difficile. All’inizio abbiamo avuto il Barcellona anche nella fase a gironi, che ovviamente crea una situazione difficile per poter arrivare primi nel gruppo. Quindi l’obiettivo diventa cercare di qualificarsi, perché il Barcellona è ovviamente la squadra che si qualificherà. Abbiamo dovuto combattere e abbiamo avuto una bella vittoria contro la Dinamo Kiev in quel gruppo, abbiamo avuto una partita difficile durante l’inverno russo (1-1 a Rubin Kazan), non è stato facile. In campionato giocavamo prevalentemente con un 4-4-2.

“Ma poi sapevo che, andando in Champions League, c’erano ottime squadre che attaccavano con i terzini, squadre che forse si sentivano più forti di noi, squadre che non giocavano in modo difensivo, come hanno fatto molte squadre in Italia contro di noi. Ho capito che per giocare contro squadre come il Chelsea e il Barcellona, ​​le migliori squadre, dovevamo dare un diverso equilibrio alla squadra. Quindi ho pensato di giocare con due giocatori di centrocampo di fronte alla linea difensiva e dare più larghezza alle ali avrebbe creato un migliore controllo della partita. Ma per quello, avevo bisogno di sacrificare alcuni dei miei attaccanti o dovevo adattarli per assumere un ruolo diverso. Alla fine, stavamo giocando con tre attaccanti, Milito, Pandev ed Eto’o.

“Ma Milito giocava al centro, Eto’o veniva da sinistra e Pandev, un giocatore di sinistra, veniva da destra. Hanno creato molte occasioni, tutti e tre hanno potuto segnare un goal, tutti e tre mi hanno dato ciò di cui la squadra aveva bisogno, che era quell’equilibrio difensivo. Avevamo i due giocatori posizionati a centrocampo, poi avevamo Pandev, Sneijder, Milito ed Eto’o; quattro giocatori d’attacco, ma dando alla squadra nella fase difensiva l’equilibrio di cui avevamo bisogno”.

IL CHELSEA AGLI OTTAVI – “Il Chelsea è stato davvero, davvero, davvero uno dei grandi candidati per la Champions League. Li conoscevo molto, molto, molto bene perché quella era la mia squadra con un paio di migliori nuovi giocatori come Anelka. Hanno aggiunto a una squadra, una buona squadra che era davvero forte e nella fase migliore della sua maturità, con giocatori fantastici ed esperti. Erano una squadra fenomenale. Penso che sia stata la sensazione, l’ultima chance per far credere ai giocatori che c’erano le possibilità per arrivare in fondo”.

IL BARCELLONA IN SEMIFINALE – “Quello che hanno fatto a Barcellona, giocare in 10 per più di un’ora, penso che vada oltre la tattica, oltre l’organizzazione difensiva. È molto più profondo di così. Va oltre il calcio”.

“Gli idranti a fine partita? Non li ho nemmeno sentiti. La partita era finita, tutti hanno reagito in diversi modi. Avevamo gente che piangeva. Avevamo persone in ginocchio. Avevamo persone completamente esauste sul campo. Avevamo gente che correva e io correvo dai nostri tifosi perché so quanto significasse per loro. Poi, quando stavamo festeggiando, loro (Barcellona) non hanno reagito nel modo migliore, il che non riflette la dimensione del club. So che è un club di classe superiore, ma a volte quando siamo delusi possiamo avere queste reazioni emotive. Non è affatto un problema, però, solo un bel ricordo“.

MILITO – “Era fenomenale. Quando parliamo del Triplete, parliamo soprattutto delle ultime tre partite in cui si è deciso tutto. Ha segnato il goal vincente nella finale di coppa (contro la Roma), il goal vincente per regalarci il titolo (contro il Siena) ed entrambi i nostri goal nella finale di Champions League (contro il Bayern Monaco) a Madrid. Sorprendente“.

L’ABBRACCIO CON MATERAZZI E L’ADDIO – “Quando ho scambiato quelle ultime parole con lui, era come se stessi abbracciando tutti i giocatori, il che è qualcosa che ho cercato di non fare. Ero in campo con loro nelle celebrazioni, nella consegna delle medaglie, nella coppa”.

“Ero con loro ma poi non sono tornato nello spogliatoio perché non volevo salutarli. È stato troppo difficile per me e non volevo partire con loro a Milano perché la gente diceva che avevo un contratto con il Real Madrid. Non era vero Avevo un accordo , ma non avevo un contratto firmato. Volevo davvero andare al Real Madrid in quel momento. Volevo davvero provare a vincere il campionato spagnolo dopo i campionati inglese e italiano. Ma temevo che se fossi tornato a Milano con la squadra e, con la reazione dei giocatori e dei tifosi, avrei avuto il timore di non riuscire a partire. Posso dire di essere scappato. Sono scappato da loro”.

“Pochi giorni dopo, ho firmato con il Real Madrid. Solo dopo tornai a Milano e incontrai a cena il presidente Moratti“.

(The Athletic)