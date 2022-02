Mourinho, il retroscena: “Raccontano che dopo Inter-Empoli José abbia…”

Così lo Special One: "Devo pensare a come gestire le mie emozioni perché l’Inter sarà sempre un po’ mia"

Non sarà una gara come tutte le altre stasera per gli interisti ma soprattutto per Josè Mourinho. Lo Special One torna infatti per la prima volta da avversario a San Siro dalla vittoria del Triplete 2010 e dovrà cercare di controllare ciò che prova il più possibile, considerando che oggi allena la Roma. Ma, come scrive il Corriere dello Sport, per lui non sarà semplice: "«Devo pensare a come gestire le mie emozioni perché l’Inter sarà sempre un po’ mia».