Mourinho, che siluro contro la Juve: “Indovina quale rigore andava ripetuto. E quale no”

Il tecnico non ha ancora mandato giù il calcio di rigore contro i bianconeri che doveva essere ripetuto: ecco il suo post

Non utilizza le televisioni per parlare di episodi arbitrali, ma José Mourinho trova sempre un escamotage. Questa volta lo Special One si è rivolto a Instagram per polemizzare su due calci di rigore molto simili ma che non hanno ricevuto lo stesso trattamento: ieri sera infatti in Juventus-Zenit è stato fatto ribattere a Dybala il penalty sbagliato a causa di qualche giocatore in area, mentre nella gara tra la Roma e i bianconeri, non fu fatto ripetere nonostante Chiellini fosse in area al momento della battuta e riuscì anche a salvare sulla ribattuta. Questo il messaggio del portoghese: "Uno andava ribattuto, l'altro no... Indovina quale".