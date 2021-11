Moviola Cds: “Manca un rigore all’Inter? Ieri Sacchi da applausi se…”

Il quotidiano torna sugli episodi da moviola analizzando le decisioni del direttore di gara

Inter-Udinese di ieri non è stata una gara particolarmente difficile per il direttore di gara. Il Corriere dello Sport analizza nel dettaglio la moviola: "In controllo della partita Sacchi, se avesse accompagnato con un giallo il duro faccia a faccia con Deulofeu («Stai calmo!» ripetuto tre volte, giocatore bianconero ammansito all’istante) sarebbe stato da applausi. C’è però un dubbio, il contatto in area dell’Udinese fra Stryger Larsen e Dumfries".