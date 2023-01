Moviola Monza-Inter, Gds: “Gol Acerbi regolare: il fischio di Sacchi è precipitoso”

Non ci sono attenuanti per l'arbitro del match dell'U-Power Stadium: grave torto per i nerazzurri

Daniele Vitiello

La moviola di Monza-Inter mette tutti d'accordo. Non ci sono dubbi sul fatto che il gol di Francesco Acerbi fosse regolare. Lo sottolinea anche la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.

Moviola Monza-Inter: gol Acerbi regolare — Si legge sul quotidiano: "Subito focus in area nerazzurra dove c’è un incrocio di gambe fra Acerbi e Ciurria su cui Sacchi fa proseguire: situazione al limite su cui si poteva anche fischiare il rigore; il Var Mazzoleni non interviene perché su questa tipologia di contrasto conta l’intensità che è valutata dall’arbitro sul campo. Al 18’ il Monza reclama un rigore per un pallone che da corner finisce sul braccio di Dzeko, ma non c’è aumento del volume corporeo.

Al 36’ Acerbi segna di testa da una punizione battuta da sinistra ma Sacchi fischia prima per una presunta carica di Gagliardini su Pablo Marì che non c’è, la caduta del difensore spagnolo in realtà è provocata da un incrocio di gambe con il compagno di squadra Izzo. Il fischio di Sacchi è anche precipitoso, si poteva lasciar correre e poi verificare il tutto alla Var".