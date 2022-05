Juve-Inter, la moviola: De Ligt e Bonucci, è rigore su Lautaro. Netto il fallo su De Vrij

A decidere la sfida in favore dell'Inter sono due rigore, secondo La Gazzetta dello Sport entrambi assegnati correttamente

"In una gara che si accende dal secondo tempo in poi, l’arbitro Valeri fatica ma alla fine tiene in pugno la situazione. I casi: regolare lo 0-1 di Barella susseguente a calcio d’angolo causato da Zakaria. Manca un giallo a D’Ambrosio (37’ pt) per entrata su Bernardeschi. Nella ripresa, inizia la “rumba” di episodi: 4’ st, Vlahovic va a terra in area interista, ma De Vrij sfiora appena, troppo poco per decretare un rigore. Poi, il minuto del momentaneo ribaltone della Juventus: Morata è tenuto in gioco quando tocca il tiro di Alex Sandro per l’1-1; Vlahovic, poi, è tenuto vivo da Darmian quando si crea il 2-1. Il secondo giallo a Brozovic? Considerato uno sfogo e non una protesta, ma il croato rischia il rosso. Poi, i due rigori assegnati all’Inter. Il primo: ricevuta palla, Lautaro blocca la propria azione e riceve prima una ginocchiata di De Ligt e poi una trattenuta da Bonucci, gesti più decisivi del suo piede sinistro rimasto agganciato. Valeri, vicino, dà subito rigore e il Var (Di Paolo) non dissente. Il 2° penalty: su pallone proveniente da destra, (ancora) De Ligt è in ritardo su De Vrij; Valeri viene richiamato al Var, visione chiara, rigore che ci sta. Al 106’ De Vrij tocca il piede di Vlahovic che cade in differita: Valeri lascia correre".