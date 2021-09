Moviola Samp-Inter, Cesari: “Candreva andava espulso. Fallo di Colley su Lautaro”

L'analisi degli episodi arbitrali: "Candreva lancia il pallone in faccia ad un collaboratore. Qui il Var doveva assolutamente intervenire"

Intervenuto negli studi di SportMediaset, Graziano Cesari, ex arbitro, ha analizzato così agli episodi arbitrali di Sampdoria-Inter: "Sul gol di Dimarco la Sampdoria protesta per il fallo di Colley per Lautaro: in questa situazione il braccio va a cercare il volto di un avversario è assolutamente punibile e qui il braccio è fuori movimento congruo. Sul gol di Lautaro la Samp ha protestato moltissimo per l'intervento di Calhanoglu su Damsgaard: per me qui è sempre fallo, ma il Var non può intervenire perché l'intensità deve giudicarla il direttore di gara. La mano di Silva? Mi sembra che il movimento sia congruo, non vedo volontarietà e la distanza è ravvicinata: è un episodio regolare. C'è un episodio sul quale io non sono d'accordo: Candreva lancia il pallone in faccia ad un collaboratore. Qui il Var doveva assolutamente intervenire, il gesto non puoi farlo: doveva essere espulso, quella è espulsione".