Mulattieri: “Ritorno all’Inter? Prossimo anno si vedrà. Più gol faccio, meglio è”

Le parole di Samuele Mulattieri, baby attaccante dell'Inter in prestito al Crotone, nell'intervista al Corriere dello Sport

A tutto Samuele Mulattieri. Sono 7 gol in 9 partite tra Serie B e Coppa Italia con la maglia del Crotone per il baby attaccante, prestato dall’Inter in estate. Ha segnato anche nell’ultima sfida, quella vinta contro il Pisa capolista, e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Anzi, tutt’altro. Ecco le parole di Mulattieri nell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport: