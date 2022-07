Skriniar, muro Inzaghi. Spogliatoio d’accordo: “D’Ambrosio, Handa e Bastoni…”

Lo spogliatoio dell'Inter condivide in pieno la posizione di Simone Inzaghi sul futuro di Milan Skriniar: lo scrive la Gazzetta dello Sport

Lo spogliatoio dell'Inter condivide in pieno la posizione di Simone Inzaghi sul futuro di Milan Skriniar. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, D'Ambrosio, Handanovic e Bastoni hanno pubblicamente espresso le loro speranze sulla conferma dello slovacco:

"Ed è un pensiero condiviso da tutto lo spogliatoio: D’Ambrosio, Handanovic e Bastoni, tutti si sono spesi pubblicamente per la conferma dell’attuale rosa. E la cosa non può non avere un peso, anche nelle valutazioni complessive".