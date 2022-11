Ag Musah: “Inter? In Italia lo seguono tutte le big. In estate no del Valencia a 25 milioni”

Tra i giocatori seguiti dall'Inter c'è anche Musah, centrocampista del Valencia. Calciomercato.com ha intervistato in esclusiva il suo agente

Come ha conosciuto Musah?

Lo seguo da quando aveva 12 anni. Io ero agli inizi della mia carriera da agente e vivevo a Londra. Un giorno mio fratello, che allenava nel settore giovanile del Giorgione (società dilettantistica di Castelfranco, ndr) mi disse che uno dei suoi ragazzi si stava per trasferire proprio in Inghilterra. "Guarda che viene su Yunus. Stagli dietro, è forte", mi ripeteva. Appena arrivato a Londra, si mise a giocare al parco e fu notato, nel giro di poche settimane, da Chelsea e Arsenal. Lo chiamarono entrambe per un provino, la famiglia scelse i Gunners perché vivevano a East London, da cui era più comodo raggiungere il centro sportivo.

Ci racconta il vostro rapporto?

Yunus è un giocatore a 360 gradi, per la sua famiglia, l'educazione che ha, è sempre sorridente. È uno spettacolo lavorarci assieme. Non ha mai chiesto niente, tutto quello che ha ottenuto è arrivato grazie al suo lavoro, io ho solo contribuito dandogli il mio aiuto. Il primo step importante per la sua crescita è stata la chiamata dell'Under 15 dell'Inghilterra, poi da lì è partita la sua crescita.

C'è stata la possibilità di giocare per l'Italia?

Abbiamo avuto qualche contatto con la Federazione, Yunus ha anche il passaporto italiano. Ma il discorso si è fermato, la scelta è stata per gli Stati Uniti.

Al Valencia ora ha trovato Rino Gattuso. Che rapporto c'è tra i due?

Stupendo. Con il mister si parlano in italiano, Gattuso lo ha messo preso la sua ala protettrice e se ne è innamorato calcisticamente. Gli sta dando quella cattiveria e consapevolezza nei suoi mezzi che gli mancavano, il coraggio di finire la giocata. Gattuso è l'allenatore perfetto per lui: gioca sempre, non lo sostituisce quasi mai. Yunus può fare tutto: il 6, l'8 e il 10, regista, mezzala e trequartista. Gli manca solo un po’ di coraggio, ma Gattuso glielo sta tirando fuori.

Proprio Gattuso, qualche mese fa, disse di essere stato contattato da 20 squadre che gli chiedevano informazioni su Musah...

Quali siano le 20 squadre non lo so, so chi ha chiamato me. Ma per lasciare Valencia serve un progetto importante, deve andare a giocare la Champions League e le competizioni europee con continuità.

In queste ore si parla molto di un interesse dell’Inter per Musah. C’è stato qualche contatto con i nerazzurri?

Non posso confermare o smentire in questo momento. Quello che è certo è che il Valencia ha rifiutato una proposta da 25 milioni di euro dalla Premier League in estate. Ora Yunus sta giocando titolare, va al Mondiale e lui stesso sa che può essere una vetrina importante. Lo seguono tanti grandi club, soprattutto in Serie A, dove praticamente tutte le big sono interessate.

In passato c'è stata la concreta possibilità di tornare in Italia?

Sì, la Juventus lo voleva prendere prima del Valencia. Il direttore sportivo era Paratici, che lavorava con Pablo Longoria. I bianconeri non riuscirono a strapparlo all'Arsenal, poi Longoria andò a Valencia lo portò là.