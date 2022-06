Musmarra: “Inter, il titolare all’inizio sarà Handanovic. Già avvertito Onana”

"Il titolare in porta, all'inizio della stagione, sarà ancora Samir Handanovic. La società ha già avvertito sia Onana che lo stesso Samir.

Poi le gerarchie potranno anche cambiare ma all'inizio in porta ci sarà Handanovic, con Onana che avrà tempo per tornare affidabile come ai tempi dell'Ajax". Così Alfio Musmarra, a Telelombardia, sul futuro dei portieri nerazzurri.