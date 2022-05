Musmarra: “Perisic, la richiesta non cambia. Ma l’Inter non è disposta a…”

Il punto della situazione sulla trattativa per il rinnovo del contratto dell'esterno croato, in scadenza a giugno

Alfio Musmarra, giornalista di TeleLombardia e nostro editorialista, ha fatto il punto della situazione su Ivan Perisic, in scadenza di contratto a giugno con l'Inter e protagonista delle ultime vicende di mercato, tra la trattativa per il rinnovo con i nerazzurri e le offerte in arrivo da altri club: "Situazione Perisic: l'Inter non è disposta ad aumentare ulteriormente quella che è un'offerta ritenuta già alta per un giocatore che il prossimo anno avrà 34 anni. Con un Mondiale di mezzo, lui continua a chiedere un biennale da 6 più opzione per il terzo".