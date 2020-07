Inter, con tre colpi c’è il ritorno di Nainggolan. Il Cagliari vuole provarci ma…

“Anche se sono lontano non escludo il ritorno”. Franco Califano era interista e cantava questa canzone. Chissà che Nainggolan non la ascolti in questo periodo. La scorsa estate ha dovuto lasciare Milano, dove era arrivato l’anno prima nello scambio con Zaniolo. Era contento di tornare a Cagliari, una piazza nella quale era stato benissimo.

Ma allo stesso tempo, alla partenza aveva detto che si aspettava un’altra chance dai dirigenti nerazzurri. Che avrebbe dimostrato che chi aveva deciso di lasciarlo andare ha torto. Lo aveva detto proprio ai nostri microfoni, quando lo avevamo intercettato fuori dal locale nel quale aveva salutato, con un aperitivo, i suoi compagni. E la sua stagione con il club sardo sta facendo parlare ora proprio di un possibile ritorno all’Inter.

TuttoSport per esempio sottolinea che se il club interista deciderà di prendere tre giocatori in mezzo al campo, uno dei nomi da tenere in considerazione è proprio quello di Radja. “A fine stagione è destinato a tornare a Milano e poi si capirà quale sarà il suo futuro. Giulini vorrebbe trattenerlo in Sardegna ma dovrà trovare la forza economica per convincere l’Inter e il Ninja”.