CdS – Quale futuro per Nainggolan? La mossa dell’Inter potrebbe tagliare fuori il Cagliari

“Ha trascorso le feste nella sua Cagliari e già il giorno di Santo Stefano ha indossato le scarpe da ginnastica per smaltire subito i pasti natalizi e per farsi trovare pronto alla ripresa. Radja Nainggolan ha fatto su e giù lungo il Poetto in compagnia della sorella gemella Riana che lo ha raggiunto nel capoluogo sardo per trascorrere il Natale insieme a lui e già domani sarà ad Asseminello per pensare alla Juventus”.

Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito al Natale trascorso da Radja Nainggolan in quel di Cagliari. Il Ninja sta facendo molto bene con i sardi, sebbene il presidente cagliaritano Giulini abbia chiarito come, ad oggi, appaia difficile trattenerlo anche l’anno prossimo, visto che il belga è in prestito dall’Inter.

UOMO MERCATO

Il CorSport, poi, riporta aggiornamenti.

Per il Cagliari “non sarà certo semplice perché l’operazione potrebbe essere parecchio complicata dal punto di vista economico, ma ancora una volta determinante sarà la volontà del Ninja che già l’estate scorsa non aveva avuto dubbi.

Il futuro, però, è ancora tutto da riscrivere per il centrocampista belga che dopo le delusioni di Milano, ha ritrovato il sorriso nel capoluogo sardo. Un porto sicuro quello scelto dal giocatore belga che, in prestito gratuito da una Inter che, senza troppi giri di parole, gli ha fatto capire che non era gradito in nerazzurro, dovrà a breve iniziare a pensare al prossimo campionato.

A Cagliari nessuno farebbe a meno di lui, ma la società isolana non ha le risorse necessarie per poter mettere le mani sul suo cartellino.

LA MOSSA DELL’INTER

E se l’Inter decidesse di far cassa con una sua cessione, la piazza isolana non sarebbe certo quella più idonea. Servirebbe uno sforzo economico e soprattutto la disponibilità a trattare del club milanese che potrebbe anche offrire Nainggolan a qualche altra piazza.

Sarà, presumibilmente, una lunga partita a scacchi tra le due parti ma molto dipenderà da come si concluderà questa stagione.

Se, infatti, il Cagliari dovesse riuscire a coronare il sogno Europeo, un giocatore come il Ninja farebbe comodo sia per colmare il gap tecnico con le altre compagini, sia per l’esperienza internazionale che ha maturato in questi anni. Già a partire dalla trasferta in casa della Juventus, il centrocampista belga sarà chiamato a fare la differenza, sia per il suo futuro nell’Isola, che per ridare al Cagliari quello smalto che nell’ultimo mese la compagine isolana sembra aver perso”.