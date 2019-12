Nainggolan, futuro da definire. L’Inter ha preso la decisione che farebbe felici tutti

Come già raccontato, è Arturo Vidal il primo nome sul taccuino dell’Inter per rinforzare il centrocampo. La società sta lavorando però per trovare alternative valide, qualora l’operazione non andasse in porto. Ecco quanto spiega Tuttosport: “Al netto dei discorsi riguardanti Alonso (di cui si parla a parte), l’Inter ha anche approntato un piano alternativo nel caso in cui Vidal non dovesse arrivare (in tal senso il prestito di Alena al Betis potrebbe essere un problema in più nella partita a scacchi col Barça).

Tutto, in tal senso, porta a Nahitan Nandez , centrocampista uruguaiano del Cagliari che già ai tempi del Boca Juniors era stato nel mirino dei nerazzurri. Con il Cagliari si ragionerebbe per un prestito con diritto. Anche perché i due club in estate dovrebbero comunque trovarsi per provare a trovare un accordo per Nainggolan (tra i problemi di una sua permanenza in rossoblù, il principale è l’ingaggio che gli garantisce il contratto con l’Inter). A Marotta è stato offerto pure Julian Weigl , centrocampista 24enne del Borussia Dortmund con contratto in scadenza nel 2021, in grado di giocare pure come centrale nella difesa a tre”.