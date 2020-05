Gds – Conte ci pensa davvero: Perisic-Nainggolan, clamoroso ritorno? Ecco il perché dell’idea

Radja Nainggolan e Ivan Perisic possono davvero tornare all’Inter? L’ipotesi, fino a qualche mese fa assolutamente impossibile da prendere in considerazione, ora sta diventando sempre più concreta. Il perché lo spiega la Gazzetta dello Sport.

“Le priorità del prossimo mercato dell’Inter sono un centrocampista muscolare che sappia garantire strappi, inserimenti e gol; poi potenziare le fasce, visto che il gioco dispendioso di Conte porta velocemente all’usura degli esterni. E allora chi meglio di Nainggolan e Perisic per completare l’organico mantenendo alto il livello della qualità e riducendo a zero i costi sui cartellini? “

Il caso Nainggolan

A differenza della scorsa estate, Conte potrebbe dare a entrambi l’occasione per riprendersi l’Inter. Nainggolan tra l’altro in passato è stato un suo pallino ed è il giocatore più simile a Vidal. La prossima stagione, potrebbe essere quella chiave. E magari quella in cui finalmente potrà lavorare con e per Antonio Conte.

Il caso Perisic

Se il Bayern eserciterà il diritto di riscatto, l’Inter si ritroverà con qualche milione in più da reinvestire sul mercato. Viceversa, anche col croato andrà cercata una soluzione. Ma possibile che quello che veniva dipinto da Spalletti come la risposta nerazzurra a CR7 sia totalmente sacrificabile nel nuovo progetto Conte? Antonio sembra disposto a dargli un’ultima chance… Bayern permettendo.