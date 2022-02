Ag. Nandez: “Inter, in passato offerta concreta. Presto finirà in una big”

Pablo Bentancur, procuratore del jolly uruguaiano del Cagliari, fa il punto della situazione sul suo assistito

Pablo Bentancur, agente di Nahitan Nandez, ha parlato del suo assistito durante un intervento telefonico a "100% Deporte", programma radiofonico uruguaiano in onda su Sport890: "Ha avuto una distensione del legamento collaterale esterno, fortunatamente non è grave e non c'è stata rottura, conta di recuperare in pochi giorni. Il Cagliari ha pagato la cifra più alta della sua storia per Nandez, ora vuole recuperare almeno quella cifra. Il Napoli ha fatto un'offerta concreta, in passato anche l'Inter ma ora no. E poi la Juventus nell'ultimo mercato è stata la più vicina. Ora la cosa più importante è che recuperi dall'infortunio, poi non c'è bisogno che spieghi io chi è Nahitan. Nahitan è un leone e finirà presto in una grande squadra".