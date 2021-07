Inter, Nandez vuole lasciare subito Cagliari: sì al prestito con diritto, ma…

Il centrocampista uruguaiano spinge per approdare quanto prima in nerazzurro: il punto tra domanda e offerta

Nahitan Nandez rimane uno dei primi obiettivi di mercato dell'Inter: il duttile centrocampista uruguaiano, in grado di giocare sia in mezzo al campo che come quinto sulla fascia, spinge per approdare quanto prima in nerazzurro, ma al momento la distanza tra domanda e offerta con il Cagliari rimane importante. Il giocatore, secondo il Corriere dello Sport, non vede l'ora di trasferirsi a Milano, tanto da non volersi presentare in Sardegna per il ritiro pre campionato: "L'uruguaiano vuole l'Inter e spinge sia con il suo agente sia con i dirigenti del Cagliari perché lo lascino andare a Milano invece di aggregarsi al Cagliari per iniziare la preparazione".