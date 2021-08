Da Cagliari: per Nandez c’è solo l’Inter. La strategia di Marotta è delineata

Novità importanti sul jolly uruguaiano, che vuole lasciare la Sardegna per approdare a Milano, sponda nerazzurra

Alessandro Cosattini

Nahitan Nandez vuole solo l’Inter. Lo assicurano da Cagliari, nonostante i recenti rumors su Denzel Dumfries. Le novità arrivano direttamente dalla Sardegna e in particolare da centotrentuno.com, sito vicino alle vicende di casa Cagliari. Questi gli aggiornamenti su Nandez e l’Inter: “Quando Nahitan Nandez ha deciso di non presentarsi al volo in direzione Maiorca ha scelto la strada ostinata e contraria. Sapendo che lo scontro sarebbe stato una logica conseguenza. Le ragioni del León sono note, quelle del Cagliari altrettanto. Sullo sfondo l’Inter, impegnata in affari slegati ma che influenzano e non poco la trattativa per il centrale uruguaiano. La volontà di Nandez resta però quella già decisa da tempo. Si chiama Inter, si legge contratto quadriennale da tre milioni a stagione più bonus. Lo strappo, con l’ulteriore carico del post sui social con scuse ai tifosi, ma freddezza verso la società rossoblù, è anch’esso figlio dei citati affari che impegnano i nerazzurri nelle ultime ore”.

La pista Dumfries esclude quella che porta a Nandez? Da Cagliari assicurano di no, visto che l’uruguaiano sarebbe sì una soluzione per la fascia destra, ma anche un jolly importante per le rotazioni a centrocampo. Una non esclude l’altra insomma: “I nerazzurri, dunque, non avrebbero abbandonato affatto la pista che porta al León, ma con l’impegno su più tavoli avrebbero chiesto al giocatore due giorni di pazienza prima di ritornare sulla trattativa con il Cagliari. Da parte rossoblù si attende l’evoluzione, ma filtra irritazione per una situazione che ha preso una piega di difficile gestione. Anche se nelle ultime ore il presidente Giulini avrebbe messo in gioco una nuova carta cercando di cambiare strategia. L’idea del patron rossoblù sarebbe quella di spingere l’entourage del giocatore a presentare nuove pretendenti che possano mettere sul piatto quanto l’Inter non appare intenzionata a spendere”.

Parti al lavoro per riprovare a chiudere l’operazione Nandez dunque, con il giocatore che aspetta solo di vestire nerazzurro: “Nelle prossime ventiquattr’ore dovrebbe entrare in gioco la diplomazia, con da una parte l’Inter che starebbe preparando una nuova offerta al Cagliari e dall’altra la società rossoblù che aspetta di capire se il silenzio post rottura possa aver creato i presupposti per la chiusura felice dell’affare, senza metaforici spargimenti di sangue economici e di relazioni tra due club in buoni rapporti. Nández attende il proprio destino seguendo il programma ad Assemini con il resto del gruppo, ma con la convinzione di poter ottenere il trasferimento richiesto – e dal suo punto di vista promesso – prima dell’inizio della Serie A”, si legge.

(Fonte: centotrentuno.com)