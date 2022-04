Serie A, la Fiorentina ferma la marcia del Napoli: 2-3 al Maradona

La squadra di Spalletti non ha risposto alla vittoria dell'Inter sul Verona: gli azzurri hanno gli stessi punti di Inzaghi che ha giocato una gara in meno

Aveva provato a rimettere le cose a posto Osimhen ma non è bastato. Il Napoli nella gara contro la Fiorentina ha perso per due a tre davanti ad uno stadio pieno di 55mila tifosi. Il Maradona era stracolmo e c'erano tutte le condizioni per la risposta all'Inter da parte degli uomini di Spalletti. Quella risposta non è arrivata, è arrivata una sconfitta contro la formazione di Italiano che ha steso la formazione azzurra con tre gol firmati da Gonzalez, Ikoné e Cabral. Non sono bastati le reti dei due attaccanti a conquistare i tre punti. La classifica di Serie A ora parla di Inter e Napoli a pari punti, 66, con la squadra di Inzaghi che ha giocato una partita in meno. Stasera tocca al Milan.