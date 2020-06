Napoli-Inter, bookies: serve l’impresa, vittoria finale data a 7. Un precedente fa sperare

Serve una rimonta. Nella sfida del San Paolo e nelle gerarchie. L’Inter cerca un trionfo in Coppa Italia che manca dal 2010-2011, anno in cui in finale i nerazzurri ebbero la meglio del Palermo: era l’Inter reduce dal Triplete nella notte magica di Madrid nella stagione precedente e trascinata da Eto’o e Milito, mattatori anche nel 3-1 finale.

Altre epoche: da una squadra che chiudeva un ciclo pieno di titoli a una che cerca di aprirne uno nuovo. Per vincere, però, i nerazzurri, nella gara di sabato sera, dovranno ribaltare l’1-0 subito dal Napoli all’andata, firmato Fabian Ruiz. Per questo motivo, anche secondo le previsioni dei bookmakers, la squadra di Conte non è favorita per trionfare.

Una quota che vede i nerazzurri alzare la Coppa Italia arriva fino a 7, per Betclic. Dietro c’è soltanto il Milan, dato a 9 dopo il pareggio dell’andata contro la Juventus nell’altra semifinale.

Le altre – Proprio la Juve guida questa particolare classifica. Un successo degli uomini di Sarri vale 1.75, davanti al Napoli che invece è a 3.50. I nerazzurri però hanno un precedente che fa sorridere. In questa stagione infatti la squadra di Conte ha già vinto al San Paolo con oltre un gol di scarto. Era il 6 gennaio quando il Napoli fu sconfitto 3-1. Decisiva, come sempre la LuLa: due gol per Lukaku, uno per Lautaro Martinez. Un “repeat” garantirebbe l’accesso in finale. E in quel caso probabilmente anche le quote crollerebbero…