Napoli-Inter, i 22 convocati da Inzaghi: c’è Caicedo, out Vecino

Inter in campo sabato 12 febbraio alle 18:00 per la sfida contro il Napoli. Per la trasferta valida per la 25ª giornata di Serie A, Simone Inzaghi ha convocato 22 giocatori

Marco Astori

Inter in campo sabato 12 febbraio alle 18:00 per la sfida contro il Napoli. Per la trasferta valida per la 25ª giornata di Serie A, Simone Inzaghi ha convocato 22 giocatori.

Portieri: 1 Handanovic, 97 Radu, 21 Cordaz

Difensori: 6 De Vrij, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D'Ambrosio, 36 Darmian, 37 Skriniar.

Centrocampisti: 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 14 Perisic, 20 Calhanoglu, 22 Vidal, 23 Barella, 47 Carboni, 77 Brozovic

Attaccanti: 7 Sanchez, 9 Dzeko,10 Lautaro, 88 Caicedo

(Inter.it)