Verso Napoli-Inter, la probabile formazione nerazzurra: un dubbio per Conte

Un solo dubbio di formazione accompagna Antonio Conte quasi alla vigilia di Napoli-Inter di Coppa Italia. L’Inter torna in campo al San Paolo dopo aver saltato i match di campionato contro Sampdoria e Juventus e dopo aver eliminato in Europa League il Ludogorets. L’undici che scenderà in campo contro la squadra di Gattuso si avvicinerà molto a quello che avrebbe affrontato quella di Sarri domenica scorsa a Torino. Il nodo da sciogliere riguarda la difesa: D’Ambrosio sembra favorito nel terzetto centrale su Godin e Bastoni. Ancora panchina per Eriksen.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Vecino, Young; Martinez, Lukaku.