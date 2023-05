GdS – Inter, col Napoli chance dal 1′ per Gagliardini. “Serve il suo contributo per…”

A 4 giorni dalla finale di Coppa Italia, infatti, Simone Inzaghi è costretto a ruotare la sua squadra, in un calendario folle che vede l'Inter in campo ogni 3 giorni di fatto da aprile. "Il problema muscolare di Henrikh Mkhitaryan toglie all'allenatore una pedina preziosa nelle rotazioni di centrocampo e per far rifiatare Hakan Calhanoglu (più probabile) o Nicolò Barella, servirà il contributo dell'ex Atalanta già dal primo minuto", spiega La Gazzetta dello Sport che lancia la candidatura dal 1' dell'ex Atalanta contro il Napoli.