CdS – Inter, Lukaku ri-sbocciato a Primavera: sa come far male al Napoli

Ci sarà Romelu Lukaku nell'undici che Inzaghi manderà in campo in Napoli-Inter. Il tecnico chiede gol pesanti in chiave Champions League all'ariete belga. Sottolinea il Corriere dello Sport: "Per concentrarsi solo sulle due finali, l’Inter punta a chiudere quanto prima la questione campionato e a Napoli Romelu Lukaku sa come si fa. L’ha già fatto con la doppietta del gennaio 2020 (finì 3-1 per l’Inter), infliggendo ai partenopei l’unica sconfitta delle ultime 16 sfide giocate in casa contro i nerazzurri.