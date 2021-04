PODCAST – “The Day After”: Mari e Montopoli commentano Napoli-Inter e la questione Superlega

Nuovo appuntamento con il podcast di FcInter1908 "The Day After". Tra i temi caldi, inevitabilmente, la nascita non sotto i migliori auspici della Superlega che vede tra le fondatrici proprio l'Inter

Redazione1908

Quasi passata in secondo piano. Il pareggio nella gara di ieri dell'Inter rimediato allo stadio "Diego Armando Maradona" di Napoli è inevitabilmente passato in quarto piano. Entra di diretto nei temi caldi di giornata la questione che da ieri sera a mezzanotte sta tenendo banco su tutti i fronti: la nascita della Superlega.

Giusto o sbagliato? Il dibattito è aperto. Dibattito che ha scomodato opinionisti, addetti ai lavori, ex calciatori, esperti di finanza. Tutti sembrano concordare sulla precarietà dell'operazione. Operazione che nasce dal desiderio dei grandi club a discapito del movimento nella sua totalità. Un progetto complesso che vedrebbe muovere non pochi capitali che andrebbero ad ingrossare le casse di pochi a dispetto del merito sportivo.

Una scelta forte, di sicuro impatto, che lascerà strascichi e non si chiuderà presto.