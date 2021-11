Napoli, Spalletti: “Contro l’Inter ci vuole coraggio. Lautaro è un campione”

Le parole del tecnico degli azzurri: "Lautaro è un calciatore fortissimo. Sta dimostrando di essere un campione, si tratta di questo"

Cosa ho detto alla squadra all'intervallo? Bisogna andare a viso aperto, oggi un po' l'abbiamo fatto: ma nel primo tempo abbiamo avuto poco coraggio, potevamo averne di più. Ho detto che se si gioca con paura, contro queste squadre non porti a casa le partite. Poi qualcosa è cambiato e abbiamo fatto meglio: non possiamo più nasconderci, giochiamo per qualsiasi obiettivo. Loro hanno meritato quest'attenzione degli avversari, devono giocarsi le loro possibilità senza timore. Il Milan? Io sono arrabbiato se non facciamo le cose che dobbiamo fare, nel primo tempo non abbiamo fatto scelte coraggiose: per giocare con l'Inter ci vuole coraggio, bisogna giocare la palla e tenerla".