Inter, nessun problema per Dumfries: sarà a disposizione di Inzaghi per il derby

Buone notizie dall'infermeria per l'Inter: oltre a Brozovic e Handanovic, che oggi sono tornati ad allenarsi in gruppo, Inzaghi può sorridere anche per le condizioni di Dumfries. L'esterno nerazzurro, come scrive La Gazzetta dello Sport, non ha riportato alcun problema muscolare dopo la sfida di Coppa Italia di ieri sera contro l'Atalanta: "Buone notizie anche per quel che riguarda l'olandese che, prima di uscire, sembrava aver accusato un fastidio muscolare. Oggi invece alla Pinetina l'ex Psv ha svolto il defatigante insieme ai compagni. Se non ci saranno sorprese domani, sarà regolarmente disponibile per il derby di domenica, gara in cui l'infermeria, per la prima volta dopo parecchio tempo, sarà vuota".