Bookies – Nessuno crede a Barella via dall’Inter: conferma a 1.05. Juve a 50, il Milan a 100

Nicolò Barella è sicuramente l’uomo in più dell’Inter in questo momento. E le prestazioni del centrocampista classe 1997 stanno attirando le attenzioni dei maggiori club internazionali, come confermano anche le quote sul suo futuro elaborate dai betting analyst di Snai. Benché l’eventualità più probabile è quella di una permanenza all’Inter (1,05), su Barella sembra esserci il forte interesse di Liverpool e Tottenham, entrambe offerte a 10,00.

In seconda fila, per bookmaker, c’è un trittico di tutto rispetto: Bayern Monaco, Barcellona e Real Madrid. Tutte e tre queste opzioni si giocano a 15,00, mentre le ipotesi Manchester City, Chelsea e Paris Saint Germain pagherebbero 25 volte la posta. Suggestivo, infine, un possibile approdo ad un’altra big della Serie A. La Juventus è in lavagna a 50,00, mentre un possibile “tradimento” che porterebbe l’ex Cagliari a vestire la maglia del Milan pagherebbe ben 100 volte la posta