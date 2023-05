Nike Air Max 97 griffate Inter ora disponibili: ecco il link dove acquistarle

Inter e Nike hanno annunciato l'esclusiva collaborazione per il modello di Air Max più amato in Italia e considerato rappresentativo a livello globale dalle sottoculture Milanesi.

L’Air Max 97 Nike nelle colorazioni nerazzurre si posiziona infatti come un prodotto iconico sia per i tifosi di calcio sia per le nuove generazioni appassionate di fashion a livello internazionale, nel punto di intersezione tra calcio e lifestyle. Le Nike Air Max 97 sono in vendita su: