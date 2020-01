In UK – Inter, non solo Giroud. Spunta un nome nuovo, possibile mossa in settimana

Non c’è solo Giroud nei piani dell’Inter per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Antonio Conte. Il francese è molto vicino, ma la società nerazzurra segue con attenzione anche un altro giocatore: Alfredo Morelos dei Glasgow Rangers, 28 gol in 35 presenze in questa stagione.

Secondo quanto riporta il sito Football Insider, l’Inter avrebbe sondato la stellina colombiana e potrebbe fare una mossa (probabilmente in questa settimana) prima della chiusura del mercato invernale, il 31 gennaio. Sulle tracce di Morelos ci sono anche parecchi club di Premier League e il giocatore ha fatto sapere ai Rangers di volersi misurare in un campionato più competitivo