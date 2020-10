Inter stellare a Benevento: “Sono due i nomi che segnano una svolta da top club”

Al netto di alcuni svarioni difensivi su cui lavorare in vista della partita contro la Lazio, quella di ieri a Benevento è stata un’Inter straripante. Altri cinque gol, un dominio del gioco a tratti travolgente e un segnale forte e chiaro a tutto il campionato. Questa l’analisi della Gazzetta dello Sport:

“Colpisce l’atteggiamento da grande che sa essere dominante e cinica, ma anche rifugiarsi nella gestione quando occorre spegnere i bollenti spiriti altrui, con oltre il 66% di possesso. Inter che cambia sette uomini come se il turnover fosse già stato metabolizzato. Inter con due nuovi che rappresentano una svolta da top club: Hakimi travolgente, Vidal già leader, per non dire di Sanchez finalmente nella dimensione ideale. Nove centri in totale nelle prime due partite come non succedeva dal 1961. Però anche cinque palloni alle spalle di Handanovic in 180’. Segno di uno squilibrio su quale lavorare da subito perché adesso c’è la Lazio“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)