In UK – Non solo Arsenal, un’altra big inglese sogna Lautaro ma…

Redazione1908

Lautaro Martinez sta diventando, giorno dopo giorno, il sogno di mercato di alcune big inglesi. La prima a sondare il terreno per El Toro è stata l'Arsenal, che nell'ambito della trattativa per Bellerin ha chiesto all'Inter la disponibilità a trattare l'argentino in cambio di Lacazette e soldi.

Risposta negativa da parte dei nerazzurri, che per prendere in considerazione l'idea di cedere Lautaro vogliono solo soldi, da 80 milioni in su.

Ma secondo The Athletic, anche il Tottenham starebbe pensando a Lautaro ma solo in caso di partenza di Harry Kane, sempre nel mirino del Manchester City, già vicino a Grealish dell'Aston Villa come super colpo.

Ma Lautaro non sembra particolarmente attratto dalla Premier League, soprattutto da club non di primissima fascia come appunto Arsenal e Tottenham.