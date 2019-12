Inter, la novità che ha reso euforica tutta Appiano Gentile: Conte è il volto della felicità

Antonio Conte può tirare un sospiro di sollievo grande così: il peggio è alle spalle, i tanti sacrifici di queste ultime settimane stanno volgendo al termine e contro il Genoa potrebbe esserci il primo assaggio dell’Inter che sarà nella seconda parte di stagione. Eh sì, perché, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, a recuperare per la partita di domani sono addirittura in 4, seppur non ancora al meglio: Borja Valero, Candreva, Gagliardini e soprattutto Sensi, che tutti i tifosi nerazzurri stavano aspettando. Una notizia che ovviamente rende euforico tutto l’ambiente interista:

“Intanto ad Appiano Gentile l’Inter prepara l’ultima sfida del 2019, da vincere assolutamente per mantenere il primo posto con la Juve. E dal campo arrivano buone notizie per Antonio Conte, che recupera Borja Valero, dovrebbe ritrovare Candreva e potrebbe addirittura convocare sia Gagliardini sia Stefano Sensi, assente in campionato dal big match del 6 ottobre contro la Juve. Convocazione che non significa “giocare”, ma è comunque un buon segnale: il momento nero sembra finalmente alle spalle“, conclude la Gazzetta.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)