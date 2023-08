Inter, Balogun più una prima punta canonica? Il quarto attaccante dipende da Correa

L'Inter ha deciso di puntare sull'attaccante dell'Arsenal, ma potrebbe non essere l'unico ingresso ma serve la cessione dell'argentino

L'Inter ha scelto su chi puntare per completare il reparto offensivo di Inzaghi: si tratta di Folarin Balogun dell'Arsenal. Gli sforzi maggiori in questa fase di mercato verranno concentrati su di lui, ma non è escluso che possa arrivare anche un quarto attaccante ad Appiano Gentile.