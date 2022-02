FCINTER1908 – Inter, nuovo arrivo nelle giovanili: ingaggiato il classe 2005 Valdecantos

Secondo quanto raccolto da FCINTER1908, il club nerazzurro ha ingaggiato Tomas Valdecantos argentino proveniente dal Gimnasia y Tiro

Nuovo arrivo in casa Inter per il settore giovanile. Secondo quanto raccolto da FCINTER1908, il club nerazzurro ha ingaggiato Tomas Valdecantos attaccante argentino proveniente dal Gimnasia y Tiro. Il centravanti, classe 2005, è stato subito aggregato alla formazione Under 17 e ha esordito nella sfida col Cittadella, giocando per 20'.