Nuovo stadio, parte il dibattito pubblico: 245mila euro e sei mesi per decidere

Una novità sul nuovo stadio di Milano. Oggi è stato pubblicato sull’albo pretorio del Comune il capitolato d’appalto per l’organizzazione

Alessandro Cosattini

Un’importante novità sul nuovo stadio di Milano. Nella mattinata di giovedì 14 aprile, infatti, è stato pubblicato sull’albo pretorio del Comune il capitolato d’appalto per l’organizzazione. Lo svela Fanpage.it, che entra poi nei dettagli della situazione, tra costi e durata: “Costerà alle casse comunali non più di 245mila euro e durerà al massimo sei mesi, fino a novembre 2022. Come specifica il documento, ora il prossimo passo da compiere è quello di individuare un coordinatore del dibattito, dato che non ce ne sono di disponibili dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti”, si legge.

Le linee guida sono ben definite per il nuovo stadio e le svela sempre il portale: “Il progetto in questione è quello elaborato dallo studio Populous, "La cattedrale", che prevede l'abbattimento dell'attuale stadio "Meazza" e la costruzione di un polo commerciale nell'area tra via Tesio, piazza Axum e piazzale dello Sport. Entro la scadenza dei sei mesi, il coordinatore dovrà predisporre e gestire un piano di comunicazione e informazione al pubblico, organizzare e moderare incontri e dibattiti (almeno quattro in presenza e quattro online) rivolti sia agli specialisti che a una platea generalista, curare la pubblicazione di un sito web dedicato alla documentazione consultabile da tutti e, infine, predisporre una relazione conclusiva.

Come specificato dal capitolato, i candidati al ruolo di coordinatore dovranno presentare alla commissione esaminatrice un progetto che illustri le principali tappe del dibattito pubblico, compreso di calendario degli incontri, e i temi da trattare con particolare attenzione alle tematiche più conflittuali del Progetto di fattibilità tecnica ed economica (Pfte) e dell'intervento in generale. Per quanto riguarda il Pfte, Inter e Milan hanno confermato attraverso una lettera trasmessa al Comune a fine marzo che "è in corso di predisposizione di una relazione di aggiornamento", si legge. Sono giorni dunque importanti e altrettanto lo saranno i prossimi 6 mesi a partire da oggi.

(Fonte: FanPage.it)