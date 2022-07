Inter brucia 200mln l’anno. Spese, diktat Oaktree: “Cosa è stabilito nell’accordo con Suning”

Come noto, per far fronte alle esigenze di cassa, ormai più di un anno fa Suning ha sottoscritto un accordo con Oaktree Capital Managment

Marco Macca

Come noto, per far fronte alle esigenze di cassa, ormai più di un anno fa Suning ha sottoscritto un accordo con Oaktree Capital Managment, fondo statunitense che ha elargito alla proprietà dell'Inter 275 milioni di euro, con interessi annui al 12%. Secondo Tuttosport, l'accordo tra le parti è comunque legato a un contenimento delle spese:

"L’Inter “brucia” 200 milioni l’anno e, anche per questo, in tempi di Covid sono stati messi in sicurezza i conti grazie all’accordo con Oaktree tramite un finanziamento da 275 milioni di euro. Prestito legato però al raggiungimento di alcuni obiettivi finanziari legati al contenimento delle spese.Suning dovrà rimborsare il prestito entro il 2024 (compresi interessi al 12%). In caso contrario, la società statunitense acquisirebbe la maggioranza del club nerazzurro diventandone proprietario".

