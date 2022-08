Oaktree, voci da Londra: “Ecco il piano con l’Inter in mano. C’è già la prima mossa di GS”

Il futuro dell'Inter è ancora tutto da decifrare. Se da una parte Suning continua a smentire una possibile cessione e ribadisce di voler portare avanti il suo progetto a medio-lungo termine alla guida del club nerazzurro, dall'altra arrivano indiscrezioni, riportate da Il Sole 24 Ore, sui possibili risvolti in seno alla società qualora l'attuale proprietà non riuscisse a restare in sella, ovvero qualora non riuscisse a ripagare il prestito elargito da Oaktree Capital Managment mesi fa. In particolare, secondo il quotidiano, il fondo d'investimento statunitense non sarebbe intenzionato a gestire il club di Viale della Liberazione, così come fatto da Elliott una volta ereditato il Milan. A questo proposito, scrive il Sole 24 Ore, Goldman Sachs starebbe per mandare a potenziali investitori un teaser (cioè la documentazione con i dati riservati) relativo all'Inter: