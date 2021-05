Inter, intesa con Oaktree. Ora main sponsor? “Presumibilmente sarà americano”

Secondo La Gazzetta dello Sport, l'operazione tra Suning e Oaktree è definita: intanto circolano voci sul main sponsor

Matteo Pifferi

"L’operazione è definita. Mancano alcuni passaggi tecnici che in affari come questi non sono mai banali, ma oggi è il giorno della chiusura dell’accordo tra il fondo Usa Oaktree e Great Horizon, il veicolo lussemburghese attraverso il quale Suning controlla l’Inter, per un finanziamento da 275 milioni di euro complessivi". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alla chiusura dell'accordo tra Oaktree e l'Inter. Tale intesa permetterà al club di respirare da un punto di vista finanziario ed economico, garantendo la necessaria liquidità per coprire la gestione sportiva attuale e quella della prossima stagione.

Solo finanziamento

Il fondo Oaktree entrerà come finanziatore e non come socio di minoranza al posto di LionRock, che al momento resta in gioco con il 31,05%. Nel CdA, tuttavia, entreranno due consiglieri indipendenti italiani: potrebbero essere Carlo Marchetti e Federico Ghizzoni. "In cambio dei 275 milioni, Oaktree ha ottenuto il pegno sull’intero pacchetto di azioni di Great Horizon, ovvero il 68,55%. Qualora Suning nel giro di tre anni - questo prevede l’accordo - non fosse in grado di ripagare i 275 milioni (più interessi, ovviamente), allora a quel punto il fondo californiano rileverebbe la maggioranza del club", conferma La Gazzetta dello Sport.

Questione sponsor

Una volta conclusa e definita l'operazione con Oaktree, in casa Inter un tema caldo diventerà la questione sponsor. "L’Inter ha perso circa 70 milioni di euro per l’assenza forzata del suo pubblico. Questo non significa che i conti non fossero in sofferenza già prima. Ma ora, in un futuro non così lontano, tornerà ad essere d’attualità anche il discorso legato al nuovo stadio. In ordine temporale però, sistemata la faccenda finanziamento, il prossimo passo sarà quello di trovare un main sponsor per il club. Pirelli è ormai in uscita, il nuovo partner sarà presumibilmente statunitense", la chiosa del quotidiano.