Manchester United, offerta indecente per Ansu Fati: Barcellona vacilla, Lautaro aspetta

Il Manchester United non molla la presa su Ansu fati, 17enne spagnolo nato a Bissau, attaccante del Barcellona e della nazionale under 21 iberica. Dopo l’offerta di 100 milioni di euro di qualche giorno fa, respinta al mittente dal club blaugrana, i Red Devils hanno rilanciato, arrivando, secondo quanto riporta ‘The Times’, a mettere sul piatto 150 milioni.

Una sorta di ‘proposta indecente’ che farebbe vacillare anche i catalani, che nel contratto della talentuosa punta hanno inserito una clausola rescissoria di 170 milioni.

Una cifra assai vicina a quella offerta dallo United, che dunque considera Ansu Fati un obiettivo imprescindibile per il proprio futuro. E in caso di addio di Ansu Fati, il Barcellona avrebbe il denaro necessario per accontentare l’Inter e strappare ai nerazzurri Lautaro Martinez.