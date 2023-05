Repubblica – Inzaghi-Inter, avanti insieme. L’ombra di Conte su Pioli

Fosse per Maldini, non ci sarebbero dubbi neanche su Pioli, nonostante le recenti delusioni in Champions e in campionato, con il quarto posto a rischio: bisogna capire se la proprietà sia sulla stessa lunghezza d'onda del direttore dell'area tecnica, altrimenti tornerebbe di moda per il Milan il nome di Antonio Conte, in ballo anche - lo vedremo - per Roma e Psg”, si legge.