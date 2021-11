Onana, agente a Milano a dicembre per chiudere: “Handanovic? Occhio a questo scenario”

Di Andrè Onana si è ormai detto tutto: sarà lui l’erede di Samir Handanovic, tanto che a dicembre è atteso a Milano Albert Botines per mettere a punto i patti estivi

" Di Andrè Onana si è ormai detto tutto: sarà lui l’erede di Samir Handanovic ". Apre così il focus di Tuttosport sul futuro della porta dell'Inter, con il camerunense che raccoglierà l'eredità lasciata dal capitano nerazzurro. Scrive il quotidiano: "A dicembre è atteso a Milano Albert Botines, suo manager, per mettere a punto i patti estivi e preparare il contratto che il portiere potrà firmare, come da regolamenti, da febbraio.

«Nella ricerca alla sua prossima squadra ha posto l’asticella molto in alto», aveva detto l’agente in una delle ultime esternazioni: in effetti la missione di Onana non sarà certo facile, considerato che il portiere del Camerun è chiamato a prendere il posto di Samir Handanovic con cui (se il capitano decidesse di rinnovare) ci sarebbe almeno una stagione di coabitazione".