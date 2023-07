Onana cerca casa a Manchester, Marotta e Ausilio sperano di chiudere nelle prossime ore

Il futuro di Onana non sembra essere in discussione: il portiere questa settimana lascerà l'Inter e si unirà al Manchester United. I due club stanno sistemando gli ultimi dettagli, ma l'affare è fatto. Dopo la cessione il club nerazzurro andrà con decisione su Sommer e Trubin.

"Marotta e Ausilio sperano perciò nelle prossime ore di chiudere il trasferimento di Onana al Manchester United, evitando così al portierone di aggregarsi ai nerazzurri per il raduno alla Pinetina di domani. Sull’esito della trattativa non ci sono dubbi: il camerunese sta già cercando casa in Inghilterra e i nerazzurri si apprestano a firmare i contratti quando la proposta degli inglesi sarà salita a 55 milioni", spiega il Corriere della Sera.