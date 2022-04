Onana, niente finale di Coppa D’Olanda. È per i tifosi? Il tecnico: “Problemi fisici”

Il portiere non ha un buon rapporto con i sostenitori dell'Ajax da quando ha scelto di andare all'Inter a parametro zero

Un momento complicato per aver scelto di lasciare l'Ajax, e trasferirsi all'Inter, a parametro zero. Onana ha replicato duramente ai fischi dei tifosi del club e loro sono stati altrettanto duri con lui dichiarando di non volerlo vedere fino a fine stagione in campo.

Dopo quelle dichiarazioni, Erik ten Hag, tecnico della società olandese, ha deciso di non convocare il portiere camerunense per la finale della Coppa D'Olanda con il PSV Eindhoven. Questo almeno è quanto scrivono i media olandesi, che avevano già scritto giorni fa non sarebbe stato titolare, ma il suo allenatore in conferenza stampa ha spiegato che l'estremo difensore: "Ha problemi all'inguine, che sono stati confermati dal nostro staff medico". Dunque ufficialmente il giocatore è fuori per un problema fisico.