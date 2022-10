Onana, ecco quando Inzaghi ha preso la decisione e la reazione di Handanovic

Contro il Sassuolo in molti si aspettavano lo sloveno dal 1',invece il tecnico ha confermato Onana tra i pali

Contro il Sassuolo in molti si aspettavano Samir Handanovic tra i pali. Invece Simone Inzaghi ha optato per Onana con una scelta che, a oggi, sembra definitiva. "La decisione era stata presa, Inzaghi doveva solo comunicarla a Samir Handanovic, come è successo venerdì sera", è quanto riporta il Corriere dello Sport.