Onana-Inter, a febbraio si chiude a questa cifra. “E un retroscena ha cambiato tutto”

Tra il club nerazzurro e l’agente del giocatore c’è una stretta di mano che vale quasi come un contratto: tutti i dettagli

Piovono ormai conferme: l'Inter ha chiuso l'operazione André Onana a parametro zero per il prossimo giugno. Mancano infatti solo le firme sul contratto, poi il camerunense difenderà i pali della porta nerazzurra dalla prossima stagione. Spiega infatti Calciomercato.com: "Tra il club nerazzurro e l’agente del giocatore c’è una stretta di mano che vale quasi come un contratto. Per quest’ultimo l’appuntamento è a febbraio quando il nazionale camerunese sarà libero di firmare per un’altra società non avendo rinnovato il contratto in scadenza con i Lanceri.