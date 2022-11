Onana fuori rosa, in Camerun spunta un’altra motivazione

Sono momenti delicati in casa Camerun perché la sfida contro la Serbia è già decisiva in ottica qualificazione. La mattinata, tuttavia, è stata sconvolta dalla notizia dell'esclusione, per il match con i serbi, di Onana per motivi disciplinari. Dal Camerun emerge un altro motivo: stando a quanto riporta CFoot, infatti, il portiere dell'Inter avrebbe contestato alcune scelte tecniche del CT del Camerun, Rigobert Song, nella riunione pre-partita e, in particolare, la scelta di Nicolas Nkoulou in difesa dal 1'.