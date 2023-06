Sky – Chelsea, Onana fuori dalle trattative. Lukaku-Koulibaly, respinta richiesta Inter ma…

Non ne hanno parlato nella serata londinese, ma il Chelsea un portiere continua a cercarlo. Si tratta per il doppio prestito

Onana non è stato al centro nella serata londinese, ma il portiere non è fuori dal mercato. Il Chelsea un portiere continua a cercarlo. Inzaghi vorrebbe la conferma di tutti i big della rosa. Si è parlato di Lukaku come di Koulibaly. L'Inter ha chiesto il prestito di entrambi, sul difensore c'è anche il discorso ingaggio da risolvere visto che prende 10 milioni netti a stagione e non può usufruire del decreto crescita.